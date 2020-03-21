Предприниматели Карагандинской области поддерживают обращение Елбасы

Только трудовые коллективы группы компаний ТОО "Казахмыс" перечислили 400 млн тенге в фонд помощи в условиях пандемии коронавируса.

Предприниматели Карагандинской области поддерживают обращение Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, сообщает zakon.kz.

В эти нелегкие для нашей страны, для всего мира дни Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев обратился ко всем казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и правительства, направленные на борьбу с коронавирусрм.

Представители промышленного сектора, предприниматели, работники сферы сельского хозяйства Карагандинской области, где начинал свою трудовую деятельность Елбасы, считают справедливыми слова Нурсултана Абишевича о том, что каждый гражданин должен внести свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом. Они поддерживают идею создания Фонда для сбора средств на борьбу с коронавирусом не на словах, а на деле.

Только трудовые коллективы группы компаний ТОО "Казахмыс" перечислили 400 млн тенге в названный фонд.

Также эту инициативу поддержали АО "Шубаркуль комир", крестьянские хозяйства "Шанс" Абайского района и "Жаке" Бухар-Жырауского района, ТОО "Шерубай су", ТОО "ПК им. Кирова" Бухар-Жырауского района и мн. др.

Промышленники и предприниматели Карагандинской области уверены, что эта инициатива получит свое дальнейшее развитие и вместе мы преодолеем любые трудности.

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