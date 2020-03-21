Индексы США снизились более чем на 4%

Торги в США закрылись в пятницу падением основных индексов в диапазоне 3,7 — 4,5% на фоне нестабильности нефтяных рынков, передает zakon.kz.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на закрытии торгов составляла $27,38, показав падение на 3,83%. Сильнее подешевела нефть марки WTI — майские фьючерсы стоили $23,66, снизившись почти на 8,7%.

В среду 18 марта цена нефти Brent опускалась ниже $25 за баррель, впервые с мая 2003 года. На минимуме баррель нефти торговался на уровне $24,72. Стоимость нефти WTI опускалась ниже $21 за баррель. Позже нефть отыграла часть падения.

На этом фоне также упали американские фондовые индексы: Dow Jones снизился на 10,77%, S&P 500 — на 9,78%, NASDAQ — на 8,3%.

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