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В контакт-центре Open Almaty начали работать психологи

Составлен график работы в 2 смены с 8 утра до полуночи.

Фото : pravodeneg21 марта 2020, 09:54

В контакт-центре Open Almaty 1308 при городском штабе с сегодняшнего дня начали работать психологи из медицинских организаций города, передает zakon.kz.

Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью, пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов на своей instagram странице.

В контакт-центре Open Almaty 1308 при городском штабе с сегодняшнего дня начали работать психологи из медицинских организаций города. Составлен график работы в 2 смены с 8 утра до полуночи, - сообщил он.

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Қала штабы жанынан ашылған Open Almaty 1308 байланыс орталығында бүгіннен бастап медицина мекемелерінің психологтары жұмыс істей бастады. Жұмыс кестесі: екі ауысыммен, таңғы сағат 08.00-ден түнге дейін. - В контакт-центре Open Almaty 1308 при городском штабе с сегодняшнего дня начали работать психологи из медицинских организаций города. Составлен график работы в 2 смены с 8 утра до полуночи.

Публикация от Асет Мукажанов (@asaiti) 20 Мар 2020 в 8:38 PDT


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