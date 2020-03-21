В контакт-центре Open Almaty начали работать психологи
Составлен график работы в 2 смены с 8 утра до полуночи.
В контакт-центре Open Almaty 1308 при городском штабе с сегодняшнего дня начали работать психологи из медицинских организаций города, передает zakon.kz.
Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью, пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов на своей instagram странице.
В контакт-центре Open Almaty 1308 при городском штабе с сегодняшнего дня начали работать психологи из медицинских организаций города. Составлен график работы в 2 смены с 8 утра до полуночи, - сообщил он.
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Қала штабы жанынан ашылған Open Almaty 1308 байланыс орталығында бүгіннен бастап медицина мекемелерінің психологтары жұмыс істей бастады. Жұмыс кестесі: екі ауысыммен, таңғы сағат 08.00-ден түнге дейін. - В контакт-центре Open Almaty 1308 при городском штабе с сегодняшнего дня начали работать психологи из медицинских организаций города. Составлен график работы в 2 смены с 8 утра до полуночи.
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