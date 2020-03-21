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У министра образования Буркина-Фасо выявили коронавирус

С. Уаро изолирован на несколько дней в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Фото : theepochtimes.com21 марта 2020, 10:04

Тест на новый коронавирус министра образования Буркина-Фасо Станисласа Уаро дал положительный результат. Об этом чиновник объявил в пятницу, передает zakon.kz.

По словам министра, после появления в понедельник симптомов врачи в среду взяли у него анализы. Результат показал наличие COVID-19, сообщает Синьхуа.

С. Уаро изолирован на несколько дней в соответствии с медицинскими рекомендациями.

По официальным данным, по состоянию на вечер пятницы в Буркина-Фасо зафиксированы 40 случаев заражения новым коронавирусом, 4 человека вылечились.


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