Все национальные парки в Алматы временно будут закрыты

Жителей города просят воздержаться на время карантина от походов в места массового скопления людей.

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 21 марта 2020 года все национальные парки, расположенные на территории города Алматы, временно будут закрыты, сообщает zakon.kz.

Просим жителей на время карантина воздержаться от походов в Парк Первого президента, Центральный парк культуры и отдыха, парк 28 Панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк "Мир фантазий", Алматинский зоопарк, Алма-арасан и другие места массового скопления людей на выходных, - говорится в сообщении telegram канала акимата города Алматы.

Напомним, ранее Акиматом Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19.

Также Управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. В целях предотвращения распространения COVID-19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового скопления людей.

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