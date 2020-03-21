ERG выделяет 4,5 млрд тенге в республиканский фонд по борьбе с COVID-19

Руководство ERG всецело поддерживают идею создания республиканского фонда для поддержки страны.

Поддерживая комплекс мер, принимаемых Президентом и правительством РК для стабилизации экономической и социальной ситуации в стране в условиях глобальной пандемии коронавируса, а также в знак поддержки этой инициативы ERG выделяет для создания фонда 4,5 млрд тенге, передает zakon.kz.

Как и все казахстанцы, мы обеспокоены последними событиями в мире, которые не обошли стороной и наш общий дом. Все мы осознаем, что только от нас зависит, как мы преодолеем этот кризис и как встретим новый виток истории. Поддержка Елбасы, его уверенность в народе внушают оптимизм в эти сложные для всех дни, - говорится в сообщении председателя совета директоров ERG Александра Машкевича.

Руководство ERG всецело поддерживают идею создания республиканского фонда для поддержки страны. Также Машкевич надеется, что этот шаг станет примером, которому последуют многие предприниматели Казахстана.

ERG разделяет с Казахстаном 25 лет совместной истории созидания. Становление Группы и страны, общая судьба нашего народа и наших сотрудников неразрывно связаны друг с другом. Поэтому помощь стране, нашим "родным городам" в очередной непростой период является для нас естественным проявлением своей ответственности перед народом, - отмечает Машкевич.

В условиях объявленного чрезвычайного положения в стране ERG продолжает обеспечивать стабильную работу всех производств. На всех предприятиях ERG соблюдаются повышенные меры безопасности, а сотрудники в городах Нур-Султан, Алматы и частично Актобе с объявлением карантина переведены на удаленный режим работы.

"Когда-то всем вместе нам удалось восстановить страну из разрухи, поднять заводы и создать новые производства. И сегодня мы как никогда осознаем, что каждый новый кризис – это испытание, которое дает толчок к новому развитию", - заключил он.

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