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Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Сплоченность всего казахстанского народа, патриотизм, отзывчивость и неравнодушное отношение ко всему происходящему всегда лежали в основе развития нашей страны.

Фото : пресс-служба21 марта 2020, 10:49

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил с праздником весеннего обновления Наурыз мейрамы и выразил уверенность, что казахстанцы и в нынешнее непростое время проявят свои лучшие качества: взаимопонимание, поддержку и ответственность, передает zakon.kz.

От всей души поздравляю казахстанцев со светлым праздником Наурыз мейрамы! Этот день общенародного единства напоминает нам о важности вечных ценностей: милосердия, взаимопомощи, заботе о ближних. Пусть Наурыз принесет в каждый дом здоровье, благополучие, счастье и процветание! - написал Н.Нигматулин в своем личном аккаунте в Твиттере.


Спикер Мажилиса также отметил, что этот праздник, имеющий глубокие исторические корни и несущий особое значение для всех тюркских народов, символизирует собой расцвет жизненных сил и веру в благополучное будущее.

По мнению Нурлана Нигматулина, сплоченность всего казахстанского народа, патриотизм, отзывчивость и неравнодушное отношение ко всему происходящему всегда лежали в основе развития нашей страны.

Подчеркнув, что руководство Казахстана сегодня предпринимает беспрецедентные комплексные меры для обеспечения безопасности граждан и стабилизации отечественной экономики, спикер Мажилиса отметил важность сохранения общественного спокойствия в условиях чрезвычайного положения, мобилизации всех имеющихся ресурсов, ответственного подхода к решению актуальных вопросов, а также гражданской солидарности в борьбе с распространением коронавируса.

Председатель Мажилиса выразил уверенность, что казахстанцы объединят свои усилия, поддержат друг друга и преодолеют все трудности.


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