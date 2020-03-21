Мошенника, воспользовавшегося условиями ЧП, задержали акмолинские полицейские

Все потерпевшие являются владельцами продуктовых павильонов.

Легкие деньги решил заработать уроженец ВКО в Ерейментау, предлагая местным предпринимателям купить продукты питания первой необходимости по низкой цене, сообщает Polisia.kz.

Так, в полицию поступило сразу четыре заявления о фактах мошеннических действий. Все потерпевшие являются владельцами продуктовых павильонов, и попали на хитрую уловку мошенника. Как оказалось, 17 и 19 марта неизвестный мужчина обратился к ним с довольно выгодным предложением: за определенную плату, он будет поставлять продукты питания из Павлодара, по ценам ниже рыночных.

Не подозревая об обмане, предприниматели согласились на такие условия, и отдали предоплату, в размере 25 000 тенге, 21 000 тенге и по 10 000 тенге. Собрав таким образом 66 000 тенге, “поставщик” перестал выходить на связь, а потерпевшие, заподозрив обман, обратились в полицию.

Сразу же после поступления заявлений, сотрудниками отдела криминальной полиции были проведены ряд оперативно–розыскных мероприятий, в результате которых было установлено, что злоумышленник уже успел покинуть Ерейментау. Опасаясь, что на уловку мошенника, могут попасть жители других населенных пунктов области, на поиски подозреваемого были ориентированы все территориальные подразделения Департамента полиции.

Задержали мошенника в одной из гостиниц Есильского района. Полицейские успели вовремя, так как мужчина решил использовать свою схему обмана и здесь.

В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.1 УК РК (мошенничество). Известно, что задержанный ранее судим за совершение имущественных преступлений.

Полицейские предупреждают, что в связи с введением чрезвычайного положения, при регистрации и расследовании уголовных правонарушений, органом досудебного расследования будут учитываться обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание на основании п.11.ч.1 ст.54 УК (совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации) по всем категориям совершенных преступлений. Данные обстоятельства будут учитываться при избрании меры пресечения.

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