Без строгой дисциплины не будет порядка - Кульгинов о запрете въезда в столицу

Все принимаемые меры в первую очередь делаются для обеспечения безопасности самих граждан.

Аким столицы Алтай Кульгинов проинспектировал работу всех блокпостов города. По периметру столицы установлено 6 блокпостов в районе поселков Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы, на участке автодороги Нур-Султан – Петропавловск, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Жители данных поселков могут въезжать и выезжать из города, так как данные участки вошли в карантинную территорию. Для всех остальных с 00ч 22 марта въезд/выезд из столицы будет закрыт.

В городе введен карантин. Все принимаемые меры в первую очередь делаются для обеспечения безопасности самих граждан. Радует, что многие относятся с пониманием. Но необходимо понимать, что без дисциплины не будет порядка. Следовательно на блокпостах действуют строгие правила. "Зелёный коридор" организовали для проезда машин с продовольствием. На блокпостах установлены контрольные зоны и пункты обслуживания, на всех участках несут службу военнослужащие, медработники. Усилены санитарные меры, - сказал аким столицы.

В Нур-Султане ужесточены меры по предупреждению и нераспространении инфекции. В городе работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении коронавирусной инфекции. Призываем граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности.

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