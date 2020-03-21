Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Без строгой дисциплины не будет порядка - Кульгинов о запрете въезда в столицу

Все принимаемые меры в первую очередь делаются для обеспечения безопасности самих граждан.

Фото : пресс-служба21 марта 2020, 11:25

Аким столицы Алтай Кульгинов проинспектировал работу всех блокпостов города. По периметру столицы установлено 6 блокпостов в районе поселков Талапкер, Караоткель (Ильинка), Коянды, Косшы, Жибек-Жолы, на участке автодороги Нур-Султан – Петропавловск, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Жители данных поселков могут въезжать и выезжать из города, так как данные участки вошли в карантинную территорию. Для всех остальных с 00ч 22 марта въезд/выезд из столицы будет закрыт.

В городе введен карантин. Все принимаемые меры в первую очередь делаются для обеспечения безопасности самих граждан. Радует, что многие относятся с пониманием. Но необходимо понимать, что без дисциплины не будет порядка. Следовательно на блокпостах действуют строгие правила. "Зелёный коридор" организовали для проезда машин с продовольствием. На блокпостах установлены контрольные зоны и пункты обслуживания, на всех участках несут службу военнослужащие, медработники. Усилены санитарные меры, - сказал аким столицы.

В Нур-Султане ужесточены меры по предупреждению и нераспространении инфекции. В городе работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении коронавирусной инфекции. Призываем граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты