В Госдуме предложили снизить цены на АЗС
По мнению парламентария, снижение стоимости топлива может стать одним из элементов социальной поддержки россиян.
Депутат Государственной думы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо на российских автозаправках в связи с ситуацией на нефтяном рынке, передает zakon.kz.
Он отметил, что соотношение цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, — это разные истории, сообщает РИА "Новости".
Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны, — сказал Шеремет.
По мнению парламентария, снижение стоимости топлива может стать одним из элементов социальной поддержки россиян. Кроме того, это может привести к уменьшению цен на продукты благодаря снижению затрат на транспортную логистику.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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