В Таиланде за сутки зарегистрировано 89 случаев заражения коронавирусом

В настоящее время в больницах проходят лечение 366 человек.

В Таиланде зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID19 за один день, общее количество случаев заражения с начала эпидемии достигло в стране 411, заявил на пресс-брифинге в Бангкоке в субботу пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин, передает zakon.kz.

Это рекордный показатель за день с момента начала эпидемии,пишет РИА "Новости".

В Таиланде зарегистрировано 89 новых случаев заболевания, общее количество заболевших с начала эпидемии составляет теперь 411 человек, 44 человека полностью выздоровели, один человек скончался, - сказал он.

По его словам, в настоящее время в больницах проходят лечение 366 человек.

Он сообщил, что все новые пациенты - те, кто проходят строгий карантин в связи с их контактами с ранее заболевшими, инфицированными в трех основных точках, ставших центрами распространения инфекции: на стадионе тайского бокса в Бангкоке, двух пабах в развлекательном комплексе в Бангкоке и на "крайнем юге" страны, в провинциях, пограничных с Малайзией, куда в начале марта вернулись участники массового мусульманского религиозного мероприятия, проходившего в одной из мечетей Малайзии.

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