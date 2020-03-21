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Деятельность ярмарок в период карантина приостановлена в Алматы

Меры приняты в целях обеспечения безопасности населения.

Фото : zakon.kz.21 марта 2020, 11:47

В целях обеспечения безопасности населения деятельность ярмарок выходного дня в период карантина приостановлена, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители города Алматы, информируем вас, что в целях обеспечения безопасности населения деятельность ярмарок выходного дня в период карантина приостановлена, - говорится в сообщении акимата города Алматы.


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