Деятельность ярмарок в период карантина приостановлена в Алматы
Меры приняты в целях обеспечения безопасности населения.
Фото : zakon.kz.21 марта 2020, 11:47
В целях обеспечения безопасности населения деятельность ярмарок выходного дня в период карантина приостановлена, сообщает zakon.kz.
Уважаемые жители города Алматы, информируем вас, что в целях обеспечения безопасности населения деятельность ярмарок выходного дня в период карантина приостановлена, - говорится в сообщении акимата города Алматы.
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