Промышленные предприятия Акмолинской области поддержали обращение Елбасы

Теперь мы должны делом доказать и внести посильный вклад в общее дело.

Руководители промышленных предприятий Акмолинской области поддержали обращение Первого Президента - Елбасы к казахстанцам по созданию республиканского фонда для оказания безвозмездной помощи нуждающимся для борьбы с коронавирусом, передает zakon.kz.

Только вместе и сообща мы сможем преодолеть этот сложный барьер, считает депутат Акмолинского областного маслихата, директор АО "ЕПК Степногорск" Анатолий Томилов.

В этот непростой период для страны считаю абсолютно естественным направлять средства на добрые дела, помощь нуждающимся и их поддержку. Ни в коем случае в данной ситуации нельзя забывать о людях, которым наиболее труднее всего приходится - это люди преклонного возраста, инвалиды, социально незащищенные слои населения. Коллектив предприятия АО "ЕПК Степногорск" полностью поддерживает инициативу нашего Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в создании республиканского фонда помощи в условиях пандемии коронавируса. Уверен, что содействие окажут многие отечественные предприниматели, которые не останутся в стороне, - отметил А.Томилов.

Уверенность в том, что мудрое и своевременное обращение Елбасы найдет отклик и понимание в обществе, озвучил и генеральный директор ТОО "Гормолзавод" Асен Жаксылыков.

"Казахстан – это страна, которая, несмотря на штормы и бури, которые случались в истории казахского народа, смогли выстоять и пройти через все испытания. Наша страна готова к отстаиванию здоровья нации. Однако без сплочения и слаженности будет сложнее. Надо признать, что мы, предприниматели, как профессионалы своего дела, состоялись благодаря государственной поддержке, атмосфере миролюбия, взаимного уважения и уверенности в завтрашнем дне. И теперь мы должны делом доказать и внести посильный вклад в общее дело", - добавил А.Жаксылыков.

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