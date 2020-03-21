Для грузов в Алматы открыт "зеленый свет"

Если возникают недоразумения, сразу реагируем, оказываем помощь.

Грузовые машины с продуктами и прочими товарами могут заезжать в город беспрепятственно, для них открыт "зеленый свет". Об этом сказал заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев во время онлайн брифинга, сообщает zakon.kz.

По грузам нет никаких ограничений. Зеленый свет дан. Если возникают недоразумения, сразу реагируем, оказываем помощь. Проблем быть не должно, - сказал он.

Как отметил замакима, карантин введен в городе для людей, чтобы не контактировали и не распространяли вирус.

Все систематизировано в этом направлении. Конечно, жалобы есть, но мы все вопросы решаем, - отметил Туякбаев.

По его словам, запасов продуктов в городе достаточно, есть определенный рост цен на некоторые продукты, но акимат заключает договоры с производителями и поставщиками и решает этот вопрос.

По всем рынкам и магазинам мы круглые сутки два раза в день получаем сводку, определенное повышение цен отмечается в связи девальвацией нацвалюты, это влияет на цену. По значимым товарам мы сейчас мониторим и выделили из бюджета пять миллиардов тенге для стабфонда, чтобы обеспечить в ближайшие три месяца запасы по социально значимым товарам и стабилизировать цену. В этом направлении сейчас контракты заключаются. С понедельника будем реализовывать. У нас были запасы в районе 12 тыс. тонн на прошлой неделе, это мы активно сейчас реализуем через сети Small, Magnum. Цены по социально значимым товарам в этих маркетах держатся, - сказал он.

Напомним, указом главы государства карантин в городе введен с 19 марта в связи с объявлением ВОЗ пандемии по коронавирусу и регистрацией заболевших в мегаполисе.

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