Столичные волонтеры помогают полицейским проводить рейды по нарушениям правил карантина

Во всех соцобъектах, продуктовых магазинах, гостиницах, ТРЦ усилены санитарные нормы.

В столице начались рейды по проверке соблюдения предпринимателями режима карантина. Сотрудники районных акиматов совместно с полицейскими и волонтерами обходят территории и разъясняют владельцам кафе, ресторанов, ТРЦ, магазинов и т.д режим работы, передает zakon.kz.

В ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений: несоблюдение режима работ, незаконная деятельность и т.д. За противозаконную работу предприниматели будут привлечены к ответственности.

Таким образом, В ТРЦ разрешена деятельность только продуктовых магазинов и аптек. Кафе, ресторанам и другим точкам общепита рекомендовано перейти на онлайн-доставку, в случае несогласия – приостановить работу. Также прекращена деятельность фитнесс-центров, салонов красоты (исключение – парикмахерская), ночных клубов, баров, кальянных, образовательных центров и т.д.

Во всех соцобъектах, продуктовых магазинах, гостиницах, ТРЦ усилены санитарные нормы. Все работники обеспечены медицинскими масками и другими средствами защиты. На местах на ежедневной основе проводятся работы по дезинфекции территорий.

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