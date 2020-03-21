Мамин поздравил с казахстанцев с Наурызом
Он выразил уверенность в том, что мы преодолеем все трудности и в следующем году сможем встретить Наурыз всем единым многонациональным народом.
Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин поздравил с казахстанцев с Наурызом, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.
Дорогие казахстанцы!
Поздравляю вас с Наурыз мейрамы – нашим любимым праздником, символизирующим начало весны, обновления и роста, тепло и надежды, доброе будущее!
В этом году в интересах здоровья каждого из нас и всех казахстанцев мы празднуем Наурыз без массовых гуляний, в узком семейном кругу. Уверен, что мы преодолеем все трудности и в следующем году сможем встретить Наурыз всем нашим единым многонациональным народом.
От всей души желаю всем жителям Казахстана крепкого здоровья, взаимного уважения, мира и благополучия!
Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!
Наурыз мейрамы құтты болсын!, - поздравил он.
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