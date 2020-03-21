Предприниматели Тараза соблюдают требования работы во время режима ЧП

За последние сутки шесть мобильных групп в составе представителей местных исполнительных и правоохранительных органов проверили более 400 объектов бизнеса на центральных улицах, в пригороде и микрорайонах Тараза.

В Таразе с 16 по 20 марта провели рейды по увеселительным заведениям на соблюдение требований чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

За последние сутки шесть мобильных групп в составе представителей местных исполнительных и правоохранительных органов проверили более 400 объектов бизнеса на центральных улицах, в пригороде и микрорайонах Тараза.

Благодаря усиленным превентивным мерам не было выявлено ни одного нарушения со стороны предпринимателей. После 22.00 часов кафе и рестораны закрыты, объекты общепита принимают заказы онлайн, придерживаясь установленных санитарно-эпидемиологических требований.

Приостановлена деятельность кинотеатров, театров, выставок, фитнес-центров, тренажёрных залов, бассейнов и других объектов массового пребывания людей.

В целом, все предприниматели с пониманием относятся к действующим ограничениям. Рейдеры еще раз напомнили бизнесменам, что нарушение карантина влечет ответственность согласно законодательству страны.

С 8 утра 16 марта в Казахстане действует режим ЧП, введены ограничения и санитарные меры в работе магазинов, рынков, в том числе и продовольственных.

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