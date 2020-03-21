Среди ранее зарегистрированных случаев с коронавирусом в Казахстане оказался младенец

Ребенок и его родители, вернувшиеся из Франции, помещены в стационар.

Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова во время онлайн-брифинга рассказала о состоянии больных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Новые три случая, зарегистрированные 20 марта 2020 года. Это семья из двух взрослых и ребенка четырех месяцев. Данные лица находятся в нашем стационаре с 19 марта. Они были сняты с рейса Париж – Минск – Нур-Султан как лица, находившиеся в стране с неблагополучной эпидситуации, - сказала Кисикова.

По ее словам, с 9 по 20 марта эти люди находились на отдыхе во Франции и сразу, учитывая эту ситуацию, были госпитализированы в стационар, минуя город.

По этим трем случаям начата работа по обработке близких контактных по борту самолета и по другим пассажирам. Из числа близкого контакта определены семь пассажиров, из них на текущее время госпитализированы 6 человек. Седьмой готовится на транспортировку в регионе, - уточнила глава управления.

Она добавила, что остальные 63 пассажира будут определены в условия домашнего карантина.

Состояние 28 пациентов с подтвержденным лабораторно КВИ - находятся в стационаре, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, лечение проводится согласно протокола диагностики и лечения, температурящих на утро нет, - заключила Кисикова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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