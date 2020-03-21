В гостиницах столицы Рамада Плаза, Хилтон, Турист и Алау откроют карантинные стационары
Это даст дополнительно еще 1200 койко-мест.
Фото : ainews.kz21 марта 2020, 13:36
Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова во время онлайн-брифинга рассказала о решении городских властей на время пандемии коронавируса передать ряд гостиниц под карантинные стационары, передает корреспондент zakon.kz.
В городе Нур-Султан развернут стационар на 1051 койко-мест, также развернуты 44 реанимационных коек, полностью оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, - сказала Кисикова.
Также, по ее словам, карантинные стационары будут открыты в нескольких гостиницах города.
В городе проведена работа по открытию карантинного стационара. Это в гостиничных комплексах Рамада Плаза, Хилтон, гостиница Турист и Алау. В общем это на 1200 койко-мест, - заключила глава управления.
Оксана Скибан, Нур-Султан.
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