Назначен заместитель акима Актюбинской области

Им стал Мейрамбек Шермаганбет.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин представил нового заместителя акима области по социальным вопросам. По согласованию с Администрацией Президента РК, приказом главы региона заместителем акима области назначен Мейрамбек Шермаганбет, передает zakon.kz.

По информации diapazon.kz, 48-летний Мейрамбек Шермаганбет является выпускником Кызылординского педагогического института им.Коркыт-Ата, Международного казахско-турецкого университета им.А.Яссауи.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем средней школы села Кенес Жанакорганского района Кызылординской области, работал заместителем директора по воспитательной работе данной школы, руководил отделом организационной и кадровой работы аппарата акима Жанакорганского района Кызылординской области, аппаратом акима Жанакорганского района.

В разные годы работал заместителем руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководителем департамента образования Кызылординской области, управления по развитию языков, директором департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области.

Также занимал должность руководителя КГУ «Управление делами аппарата акима Актюбинской области». С 2016 года до назначения работал акимом Кобдинского района.

Глава региона выразил благодарность Марату Токжанову за вклад в развитие социальной сферы региона.

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