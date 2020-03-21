"Бiз бiргемiз!": Жетысусцы поддерживают инициативу Елбасы

Сегодняшняя обстановка настораживает каждого казахстанца. Мы должны вместе побороть эти трудные времена. Мы бизнесмены сделаем все, что от нас зависит и в наших силах.

Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, каждую инициативу предложенный Главой государства поддержали предприниматели, общественники, депутаты и многие другие представители Алматинской области, передает Zakon.kz.

"Каждое слово Елбасы можно перечитывать и перечитывать, все они наполнены смыслом. В этот трудный момент для нашей страны мы все должны объединиться и противостоять коронавирусу. Со своей стороны буду делать все, чтобы сохранить рабочие места сотрудников. Ведь в такой трудный момент нельзя, чтобы производство останавливалось, нужно учитывая карантин продолжать работать: по возможности дистанционно, сокращать рабочее время и так далее. Очень понравилось выражение Нурсултана Назарбаева «На корабле у всех одна судьба» и вправду сейчас каждый должен не оставаться в стороне. Только объединенными усилиями мы сможем сохранить благополучие в стране! - сказал директор ТОО «Текели Гранит» Владимир Стрельцов.

Нурсултан Абишевич верно описал ситуацию, с которой сегодня столкнулась наша страна и весь мир. В момент, когда новости об экономике и коронавирусе становятся тревожнее с каждым днем, нам всем необходимо сплотиться и противостоять угрозам. К этому нас призвал и Елбасы, в очередной раз проявивший свою мудрость и заботу о народе Казахстана, - отметил депутат областного маслихата Канатхан Нусипов.

Коронавирус за столь короткое время «завоевал» весь мир. Конечно, никто не ожидал такой вспышки и не был готов, но сейчас наша страна делает все, чтобы без потерь пройти этот нелегкий путь. Ясно одно, что перед нами суровый вызов, которому необходимо противостоять всем миром. И для нас предпринимателей сейчас трудные времена, но не смотря на это мы должны продолжать работать в том же темпе и всячески оказывать помощь населению. Елбасы предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период. И конечно мы бизнесмены окажем свое содействие. Желаю всем казахстанцам здоровья и благополучия. Мы все одно единое и мы справимся! - заявила Елена Василенко, директор АО «Солодовенный завод Суффле Казахстан»

Сегодняшняя обстановка настораживает каждого казахстанца. Мы должны вместе побороть эти трудные времена. Мы бизнесмены сделаем все, что от нас зависит и в наших силах.

Когда мы едины - мы непобедимы! Я как член Алматинской областной Ассамблеи народа Казахстана, всецело уверен, что только проявляя личную ответственность за сохранность своего здоровья, здоровья своих близких и родных, повсеместно оказывая поддержку в осуществлении предпринимаемых государством мер по противодействию дальнейшему распространению коронавируса в стране мы сможем пережить, – сказал почетный гражданин Алматинской области Оралбек Жакиянов.

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