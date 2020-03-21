Пассажиропоток в Алматы снизился на 64%
Общественный транспорт работает в штатном режиме.
Фото : inalmaty.kz21 марта 2020, 14:08
Пассажиропоток в Алматы снизился на 64% из-за карантина в городе, передает zakon.kz.
Об этом рассказал руководитель Управления городской мобильности города Алматы Сагындык Телибаев.
Общественный транспорт, а именно городские маршруты и метрополитен, работает в штатном режиме. За последнюю неделю наблюдается снижение пассажиропотока на 64%. Однако, для свободного передвижения горожан, автобусы продолжают работать в штатном режиме с плановым выходом в 95%, - отметил он.
Он уточнил, что работа междугородних и пригородных маршрутов временно приостановлена.
Для работ по дезинфекции салонов привлечены две компании, специализирующиеся на санитарной обработке. Они занимаются дезинфекцией в ночное время. Днем на конечных остановках действуют мобильные посты, - добавил он.
Пассажиропоток в метрополитене сократился на 70%.
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