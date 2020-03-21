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Жителей Карагандинской области призвали без надобности не выходить из дома

Это позволит сделать борьбу с распространением коронавирусной инфекции более эффективной.

Фото : platon.asia21 марта 2020, 14:27

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев призвал всех на праздники оставаться дома, передает zakon.kz.

Кроме того, он призвал всех верить официальным источникам.

Информация о том, что в городе Темиртау зарегистрировано 2 случая коронавирусной инфекции не соответствует действительности. Еще раз призываю не верить вам сомнительной информации, распространяемой без ссылки на официальные первоисточники, - сказал он.

По его словам, это поможет в борьбе.

Уважаемые жители Карагандинской области, прошу вас в праздничные дни оставаться дома и не выходить из дома без острой необходимости(…) Это позволит сделать нам вместе нашу борьбу с распространением коронавирусной инфекции более эффективной. Если вы вернулись из зарубежной поездки, или контактировали с лицами, приехавшими из-за рубежа, вам необходимо оставаться дома и выйти на связь со своим участковым врачом, - заключил Нурлыбаев.


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