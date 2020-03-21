Убийцу из Рудного через 6 лет задержали в Омске

В настоящее время разыскиваемый водворен в изолятор временного содержания на территории РФ. Согласно Минской конвенции решается вопрос о его экстрадиции в РК.

Рудненские полицейские в Омске задержали подозреваемого в громком убийстве, передает zakon.kz.

Как рассказали в полиции, еще в декабре 2013 году в Рудном похитили и убили бизнесмена. Его тело и сгоревшая машина, на которой его увезли, были найдены в районе трассы Рудный –Карабутак.

Обвинение тогда по факту убийства было предъявлено шести подозреваемым. Для расследования этого резонансного уголовного дела были привлечены опытные следователи и оперативные работники. Четверо жителей города Рудного были задержаны практически сразу, а двоим удалось скрыться за пределами страны, поделился начальник управления города Рудного подполковник полиции Алим Бажикбаев.

По его словам, пятый подозреваемый был задержан в 2016 году на территории России в городе Челябинске. Последний фигурант этого дела задержан в городе Омске 16 марта 2020 года. Он находился в международном розыске более 6 лет.

В ходе следствия стало известно, что у одного из участника преступной группировки возник конфликт с партнером по бизнесу, которые вместе занимались продажей ГСМ. При выяснении отношений предпринимателя убили.

Подозреваемый скрывался, имел поддельный паспорт. Кроме того, пытался заниматься предпринимательской деятельностью. Полицейскими города Рудного проведена операция по его задержанию совместно с российскими коллегами.

В настоящее время разыскиваемый водворен в изолятор временного содержания на территории РФ. Согласно Минской конвенции решается вопрос о его экстрадиции в РК.

Возбуждено уголовное дело по статье 99 ч.2 УК РК "Убийство". Другие подозреваемые по этому делу были осуждены к разным срокам заключения в 2014 году.

Другие подробности не разглашаются.

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