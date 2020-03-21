В Кыргызстане хотят ввести режим ЧС на месяц

Правительству совместно с секретариатом Совета безопасности поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации.

Совет безопасности Кыргызстана рекомендует премьер-министру ввести режим чрезвычайной ситуации на территории республики с 22 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

По его данным, сегодня под председательством главы государства Сооронбая Жээнбекова состоялось очередное заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей госорганов, полномочного представителя правительства в Чуйской области, мэра Бишкека. Рассмотрены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса на территории Кыргызстана.

С докладами о принимаемых мерах и реализации ранее принятых решений Совета безопасности выступили первый вице-премьер-министр, руководитель Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Кубатбек Боронов и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

В результате обсуждения данного вопроса с учетом предложений участников заседания Совета безопасности в узком составе принято решение, согласно которому премьер-министру вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики с 22 марта 2020 года сроком на один месяц, - говорится в сообщении.

Правительству совместно с секретариатом Совета безопасности поручено разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации. С учетом введения на территории страны режима чрезвычайной ситуации также принято решение о переносе даты выборов в ряд местных кенешей, которые были намечены на 12 апреля.

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