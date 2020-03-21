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В храмах России решили бороться с коронавирусом колокольным звоном

Колокола будут звучать пять раз в день по три минуты.

Фото : православие21 марта 2020, 15:00

Белгородская митрополия решила бороться с коронавирусной инфекцией колокольным звоном, который будет звучать пять раз в день по три минуты во всех храмах региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечает митрополия, в ситуации с коронавирусом кроме мер санитарной защиты будут предприняты "меры защиты духовной".

Колокольный звон продолжительностью не более 3 минут будет повторяться в 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 и в 21.00 (время московское) во всех храмах Белгородской области ежедневно. Меры эти согласованы с епископами Белгородской митрополии и получили поддержку губернатора Евгения Савченко, - говорится в сообщении.

Что касается борьбы с инфекцией крестным ходом, как решили в Тамбовской области, то в Белгородской митрополии считают, что ими "избран наиболее традиционный путь", а крестный ход - "это все-таки скопление людей".

Почему колокольный звон? Во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. Если учесть, что в дореволюционной России было 1280 монастырей и примерно 18 тысяч церквей, то фактически всё пространство нашей Российской империи покрывал колокольный звон, - цитируются в сообщении слова главы Белгородской митрополии митрополита Иоанна.


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