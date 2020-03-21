Преступность в Алматы снижена почти на 30%
За сутки зарегистрировано 70 преступлений.
Фото : belnovosti.by21 марта 2020, 15:06
В Алматы с 19 марта действует карантин. Это привело к снижению преступности на 25,5 %, сообщает zakon.kz.
Об этом рассказал начальник Административной полиции города Алматы Жандос Мураталиев.
Наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности в городе. За сутки зарегистрировано 70 преступлений. Преступность снижена на 25,5%. Аварийность снижена на 70%, - отметил он.
Также Мураталиев рассказал о работе блокпостов.
При въезде в город установлены 27 блокпостов. Проезда автотранспорта осуществляется исключительно после проверки прописки жителей. После установки блокпостов в город заехало 28960 автомашин: из них легковых автомашин более 23 744 , микроавтобусов - 907, грузового траспорта 4309- в которых находилось боле 59 тысяч человек, - уточнил он.
По различным причинам отказано 2765 владельцам автотранспорта, которые не являлись жителями города.
Всего из города выехало 23555 единиц автотраспорта. Работа блокпостов стабилизирована, - заключил он.
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012901-a953c9cd6044cc421dd33521e022a501
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...