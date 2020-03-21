Преступность в Алматы снижена почти на 30%

За сутки зарегистрировано 70 преступлений.

В Алматы с 19 марта действует карантин. Это привело к снижению преступности на 25,5 %, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал начальник Административной полиции города Алматы Жандос Мураталиев.

Наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступности в городе. За сутки зарегистрировано 70 преступлений. Преступность снижена на 25,5%. Аварийность снижена на 70%, - отметил он.

Также Мураталиев рассказал о работе блокпостов.

При въезде в город установлены 27 блокпостов. Проезда автотранспорта осуществляется исключительно после проверки прописки жителей. После установки блокпостов в город заехало 28960 автомашин: из них легковых автомашин более 23 744 , микроавтобусов - 907, грузового траспорта 4309- в которых находилось боле 59 тысяч человек, - уточнил он.

По различным причинам отказано 2765 владельцам автотранспорта, которые не являлись жителями города.

Всего из города выехало 23555 единиц автотраспорта. Работа блокпостов стабилизирована, - заключил он.

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!