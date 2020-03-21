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Нацгвардия усилила патрулирование в Алматы и Нур-Султане

Дежурство организовано в несколько смен по 12 часов.

Фото : пресс-служба21 марта 2020, 15:30

С первых дней чрезвычайного положения в стране бойцы Национальной гвардии усилили охрану общественного порядка и безопасности, а также охрану особо важных государственных и стратегических объектов по всей республике, передает zakon.kz.

В эти дни личный состав войск правопорядка активно применяется во всех мероприятиях карантинного характера и чрезвычайного положения. В столице ежедневно на патрулирование улиц выделяется более 600 военнослужащих. Кроме того, по отдельному маршруту между блокпостами действуют круглосуточно в две смены 72 военнослужащих. Совместно с сотрудниками полиции на 18 автопатрулях они организовывают безопасное передвижение транзитных транспортных средств через объездную дорогу, - рассказали в пресс-службе.

Помимо всего гвардейцы совместно с сотрудниками правоохранительных органов и санэпидемстанции, а также военнослужащими Министерства обороны усилили охрану на въезде и выезде из столицы на семи блокпостах по периметру.

Дежурство организовано в несколько смен по 12 часов, все лица, задействовавшие в обеспечении правового режима ЧП обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как отмечается, на данный момент въезд в Нур-Султан разрешен для всех категорий граждан, но начиная с 00.00 часов 22 марта, въезд и выезд будет запрещен, за исключением транспортов, обеспечивающих жителей медикаментами и продуктами питания.

Военнослужащие Нацгвардии усилили охрану и в южной столице.

Так, в Алматы для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности ежедневно с 9.00 до 01.00 часов выделяется более 900 военнослужащих. Непосредственно гвардейцами в южной столице в эти дни обеспечивалось оцепление многоэтажных жилых домов, где были выявлены очаги заражения.

Всего безопасность и правопорядок на улицах городов страны обеспечивает более 4 тысяч военнослужащих Нацгвардии.


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