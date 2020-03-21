Дарига Назарбаева поздравила казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы
Это праздник надежды и обновления.
Фото : пресс-служба21 марта 2020, 16:11
Дарига Назарбаева поздравила казахстанцев с праздником, передает zakon.kz.
Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником Наурыз мейрамы! Это праздник весны, возрождения, когда все вокруг просыпается, расцветает и готовится к новой жизни. Это праздник надежды и обновления. Желаю, чтобы каждый ваш прожитый день был наполнен радостью, теплом и удачей. Пусть все жизненные трудности, встречающиеся на пути, обходят стороной. Пусть в Наурыз в ваших сердцах рождаются любовь и надежда, укрепляется дух и здоровье. В этом году мы встречаем Наурыз не так как всегда. Распространение коронавирусной инфекции требует решительных действий государства и общества. Сегодня нам всем нужно единство и сплоченность, солидарность и взаимопомощь. А еще милосердие и любовь. Я убеждена, что мы справимся с этими трудностями. Мы победим эту болезнь. Станем лучше и сильнее. Желаю благополучия, достатка и богатого дастархана в каждой казахстанской семье. Пусть прекрасный праздник Наурыз мейрамы принесет нам счастье и избавление от всех бед и невзгод! - говорится в сообщении пресс-службы Сената.
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