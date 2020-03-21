АО "ЦАТЭК" передает Алматы 250 тонн средства для дезинфекции

Казахстанская продукция уже в пути из Павлодара.

250 тонн продукции, которая выпускается на заводе "Каустик" холдинга "ЦАТЭК", сегодня отбывает из Павлодара в Алматы. Эта партия для дезинфекции улиц и помещений предназначена для акимата Алматы в дар от холдинга на призыв Елбасы Нурсултана Назарбаева в борьбе против COVID-19.

Продукция на основе гипохлорита натрия, одного из лучших известных средств, проявляющих дезинфицирующие свойства, используется в странах с очагами инфекции коронавируса - КНР, Италия, Иран, Южная Корея и других.

Продукция АО "Каустик" сертифицирована в Республике Казахстан, имеет все необходимые разрешительные документы, подтверждающие качество и эффективность продукта, а также 100% казахстанское содержание.

АО "Каустик" развивается в рамках реализации поручения Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева по формированию полноценного химического кластера на базе свободной экономической зоны "Павлодар".

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