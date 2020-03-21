Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
В стране зарегистрировано 47 зараженных.
Фото : newsgeorgia.ge21 марта 2020, 16:32
Грузия на месяц объявила о чрезвычайном положении в стране из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Призываем президента Грузии принять чрезвычайное положение на один месяц, - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Решение было принято по итогам очередного заседания межведомственной координационной группы по вопросу заболевания. В Грузии число инфицированных коронавирусом достигает 47, среди них один человек выздоровел.
Президент Саломе Зурабишвили должна утвердить решение правительства.
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