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Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

В стране зарегистрировано 47 зараженных.

Фото : newsgeorgia.ge21 марта 2020, 16:32

Грузия на месяц объявила о чрезвычайном положении в стране из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Призываем президента Грузии принять чрезвычайное положение на один месяц, - заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Решение было принято по итогам очередного заседания межведомственной координационной группы по вопросу заболевания. В Грузии число инфицированных коронавирусом достигает 47, среди них один человек выздоровел.

Президент Саломе Зурабишвили должна утвердить решение правительства.


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