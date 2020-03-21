Байбек: Наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным

Желаю каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия.

Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев, передает zakon.kz.

По его словам, Казахстан встречает Наурыз в непростой и сложный период.

Дорогие казахстанцы! От чистого сердца поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы! Этот светлый праздник, являющийся вестником добра и знаменующий собой начало новой жизни, объединяет всех казахстанцев. Наурыз – символ единства и дружбы нашего многонационального народа. К сожалению, в этом году мы встречаем Наурыз в непростой и сложный период. Весь мир охватила пандемия коронавируса, унесшая жизни тысяч людей по всему миру. Благодаря решительным мерам государства сегодня в Казахстане не допущено бесконтрольное распространение вируса. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою солидарность и ответственность за безопасность и благополучие наших близких. Желаю каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия. Я уверен, что наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным и сплоченным. Ұлыс оң, ақ мол болсын! - сказал он.

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