Байбек: Наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным
Желаю каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия.
Первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев, передает zakon.kz.
По его словам, Казахстан встречает Наурыз в непростой и сложный период.
Дорогие казахстанцы! От чистого сердца поздравляю вас с весенним праздником Наурыз мейрамы! Этот светлый праздник, являющийся вестником добра и знаменующий собой начало новой жизни, объединяет всех казахстанцев. Наурыз – символ единства и дружбы нашего многонационального народа. К сожалению, в этом году мы встречаем Наурыз в непростой и сложный период. Весь мир охватила пандемия коронавируса, унесшая жизни тысяч людей по всему миру. Благодаря решительным мерам государства сегодня в Казахстане не допущено бесконтрольное распространение вируса. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою солидарность и ответственность за безопасность и благополучие наших близких. Желаю каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия. Я уверен, что наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным и сплоченным. Ұлыс оң, ақ мол болсын! - сказал он.
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Ардақты ағайын! Ұлыстың ұлы күні – Әз-Наурыз құтты болсын! ⠀ Наурыз – барша берекенің бастауы, ырыстың алды, ынтымақтың ұйытқысы. Сондықтан да бұл күнді халқымыз бар мерекенің ұлығы, игілікті істің ірісі санап, Ұлыстың ұлы күні деп әспеттеген. Өткенге салауат айтып, бұрынғы өкпе-реніштерін кешіріскен. Келер күнге үмітін жалғап, жоба-жоспарларын түзіскен. ⠀ Баршаға белгілі, еліміз үшін биылғы жыл басы оңай болмай тұр. Әлем жұртшылығын шарпыған қатерлі індет дүниені дүрбелеңге салуда. Осыған орай Елбасы бір ай бұрын Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын өткізіп, сын-қатерлердің алдын алуға дайын болуды қадап тұрып тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев уақтылы шешім қабылдап, індеттің таралмауы үшін тиісті сақтық шараларын күшейтті. Қазір бар жағдай мемлекет бақылауында, тиісті ресурстар жеткілікті. Мұқалмас жігері мен ауызбіршілігінің арқасында халқымыз тағдырдың талай қиын-қыстау кезеңдері мен сындарлы сәттерінен сүрінбей өткенін білеміз. Жұдырықтай жұмылып, бірлігіміз бен парасаттылығымызды танытсақ, бұл өткінші қиындықты да еңсереміз. ⠀ Баршаңызды осынау береке мен бірлік, теңдік пен кеңдік, даму мен өркендеу күнімен құттықтай отырып, әрбір шаңыраққа амандық, сарқылмас құт-қазына, мол ырыздық тілеймін. ⠀ Ұлыс оң, ақ мол болсын! ⠀ *** ⠀ Дорогие казахстанцы! От чистого сердца поздравляю с весенним праздником Наурыз мейрамы! Этот светлый праздник, являющийся вестником добра и знаменующий собой начало новой жизни, объединяет всех казахстанцев. Наурыз – символ единства и дружбы нашего многонационального народа. ⠀ К сожалению, в этом году мы встречаем Наурыз в непростой и сложный период. Весь мир охватила пандемия коронавируса, унесшая жизни тысяч людей по всему миру. Благодаря решительным мерам государства сегодня в Казахстане не допущено бесконтрольное распространение вируса. Именно сейчас, как никогда, мы должны проявить свою солидарность и ответственность за безопасность и благополучие наших близких. ⠀ Желаю каждой казахстанской семье счастья, здоровья, процветания и благополучия. Я уверен, что наш народ выйдет из этих испытаний еще более сильным и сплоченным.
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