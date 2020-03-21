Режим ЧП: как живет Карагандинская область

Проводится санитарно-просветительская работа.

В Карагандинской области ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. Новых случаев заражения не выявлено. Двое инфицированных проходят лечение в изолированных условиях, передает zakon.kz.

По информации coronavirus2020.kz, продолжается комплекс обязательных санитарно-карантинных мероприятий.На карантине с круглосуточным наблюдением находятся 124 человека. Это граждане, вернувшиеся из стран категории 1А или контактировавшие с условно зараженными лицами. На домашнем карантине - 31 человек, под медицинским наблюдением - 249, еще 277 - на дистанционном мониторинге. области всего функционирует 300 инфекционных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией и 48 реанимационных.

Развернуто 770 провизорных и 1 325 карантинных коек. Все инфекционные и карантинные подразделения полностью оснащены медикаментами, медицинскими масками, защитными костюмами для медиков. На дорогах области действует 6 санитарных постов, на которых работают сотрудники полиции вместе с санврачами.

Проводится санитарно-просветительская работа. Уже роздано около 5 000 памяток.

В Карагандинской области перестали работать 12 кинотеатров, 44 детские игровые площадки при торгово-развлекательных комплексах, 167 организаций внешкольного дополнительного образования и другие развлекательные заведения. Кроме того, прекратили деятельность 85 объектов спортивных комплексов, фитнес- и тренажерных залов, 113 объектов общественного питания, кальянные и ночные клубы, 21 баня и сауна, 92 сельских клуба.

С 20 марта временно закрылись крупные непродовольственные магазины и торгово-развлекательные центры площадью более 2 тысяч квадратных метров. Управление предпринимательства рекомендовало собственникам зданий не взимать с арендаторов плату в период вынужденного простоя.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача области на объектах усилен санитарно-дезинфекционный режим на 8 315 объектах. Во всех супермаркетах установлены санитайзеры, разделительные полосы для посетителей, дезковрики, не менее трех раз в день проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств и проветриванием. Продуктовые магазины и аптеки открыты с 10.00 до 20.00. Горожанам предлагают заказывать товары из супермаркетов, аптек, ресторанов и пиццерий не выходя из дома.

Специально для этого в Караганде разработали Единый информационный сервис доставки продуктов и медпрепаратов.

Воспользоваться новым сервисом можно по ссылке. На сегодняшний день в области имеется достаточный запас продовольствия. Выделены средства для пополнения стабфонда, планируется закуп гречки, риса, сахара, масла подсолнечного и плодоовощной продукции. В областном центре ежедневно опрыскивают дезинфицирующими растворами остановочные павильоны, урны и скамейки.

На вокзалах и автостанциях проводят регулярную дезинфекцию. Также обрабатывают салоны автобусов и маршрутных такси. Все школьники и студенты региона переведены на дистанционное обучение. Преподаватели вузов, колледжей и школ получат заработную плату в полном объеме.

Временно закрыть детские сады планируют пока в крупных городах Карагандинской области - в частности, в Караганде.

Мера вынужденная - для того чтобы уберечь детей от коронавирусной инфекции. Рекомендовано ограничить количество прихожан в церквях, мечетях, синагогах и соборах.





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