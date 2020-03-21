Жителей Нур-Султана просят сообщать об открытых ресторанах

Для пресечения фактов нарушения режима карантина сотрудниками полиции акимата и волонтерами ежедневно проводятся рейды.

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ерлан Бекмырзаев на брифинге рассказал о выявленных случаях работы ресторанов после объявления чрезвычайного положения в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Для пресечения фактов нарушения режима карантина сотрудниками полиции акимата и волонтерами ежедневно проводятся рейды. Выявлены несколько ресторанов, которые продолжали работу и принимали посетителей. По ним соответствующие органы принимают меры, - сказал Бекмырзаев.

При этом призвал жителей столицы, если они стали свидетелем такого нарушения сообщать властям. В акимате круглосуточно работает штаб и горячая линия 109 и 1432.

Сегодня с акимом города посетили работу торгово-логистических центров и торговых субъектов и убедились в их бесперебойной работе. Сегодня в городе имеется достаточной запас продовольственных товаров - примерно месячная норма, что соответствует обычному графику поставки продовольствия, - заверил глава управления.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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