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Посетителям ЦОНа незаконно продавали маски

Нарушителей закона привлекли к административной ответственности.

Фото : polisia.kz21 марта 2020, 17:21

Полицейским города Актобе 20 марта поступила информация о том, что возле здания Народной канцелярии продают незаконно медицинские маски по завышенной цене, сообщает zakon.kz.

По информации polisia.kz, на место был направлен наряд полиции, которыми в отдел была доставлена работница лаборатории для разбирательства. Как выяснилось, медицинский работник передвижной рентген лаборатории продавала медицинские маски по 200 тенге гражданам, пришедшим для получения государственных услуг в Народную канцелярию.

Двое работников ТОО привлечены к административной ответственности по ст. 190 (Обман потребителей) КоАП РК и ст.204 (Торговля в неустановленном месте) КоАП РК.

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