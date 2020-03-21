Бекшин усилит штаб Алматы по борьбе с коронавирусом
Жаке остается на боевом посту - Биртанов.
Фото : Facebook21 марта 2020, 17:24
Жандарбек Бекшин 20 марта покинул пост главного санврача. Теперь он находится на участке в Алматы на усилении городского штаба по борьбе с коронавирусом, передает zakon.kz.
Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Хочу поблагодарить Жандарбека Мухтаровича Бекшина за героический труд на посту Главного санитарного врача Казахстана. Благодаря ему мы смогли сдержать натиск коронавирусной инфекции и подготовиться к ее вспышке! Хочу отметить, Жаке остается на боевом посту также заместителем Комитета контроля качества товаров и услуг Минздрава РК. А на данный момент, как всегда, он на самом горячем участке - в Алматы, на усилении городского штаба по борьбе с коронавирусом. Спасибо еще раз за Ваш многолетний труд! - написал Биртанов.
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