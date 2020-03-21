Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 37 человек

На карантине в стране находятся около 2,3 тысячи человек.

За сутки в Узбекистане выросло число зараженных коронавирусом до 37 человек, передает zakon.kz.

Коронавирусная инфекция была обнаружена еще у четверых человек. Общее число зараженных составляет 37 человек, - говорится в информации пресс-службы Минздрава Узбекистана.

На карантине в стране находятся около 2,3 тысячи человек.

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зараженных увеличилось до 33.

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