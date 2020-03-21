Половину казахстанских туристов уже вернули домой

Для этого Казахстан организовывает чартерные рейсы.

Председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков рассказал о том, сколько казахстанских туристов будет возвращено на родину с 18 и по 23 марта, передает корреспондент zakon.kz.

У нас сегодня предусмотрено с 18 по 23 марта порядка 19 рейсов. Ситуация может измениться, но уже на сегодня 14 чартерных рейса было организовано, в результате чего вывезено 2818 наших казахстанских туристов. Эти чартерные рейсы организовываются, как и в Нур-Султан, и Алматы, так и в другие города, - сказал Рыспеков во время онлайн-брифинга.

По его словам, уже организованы чартерные рейсы из Египта и ОАЭ в города Атырау, Костанай и у нас есть рейсы в Актобе. Он сообщил, что по состоянию на 18 марта за пределами Казахстана выехавших туристов через туроператоров составляло 5914 человек, из них уже 14 чартерными рейсами вывезено 2818 человек.

В ближайшее время - сегодня и завтра - планируется организовать еще пять чартерных рейсов, четыре уже сегодня вечером и ночью прилетят с общим количеством туристов 733 человека. Кроме того, регулярными рейсами вернулось в Казахстан из 1879 человек 1695 человек. Остается возврат 379 человек, из которых 319 человек на сегодня в течение ближайших 3-4 дней планируется вернуть транзитом через Россию, - пояснил он.

При этом представитель ведомства добавил, что при возврате через Россию возникли некоторые проблем, но они были решены.

Это было в связи с тем, что РФ были приняты ограничительные меры, касательно транзита иностранных граждан. Но на сегодня под руководством страны данный вопрос решен, и уже большая часть этих граждан вернулась в Казахстан. В целом, списки граждан РК за рубежом актуализируются в ежечасном формате, штабы в посольствах РК в других странах предоставляют гражданам необходимую информацию о возможностях возвращения на родину, - заключил он.

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Оксана Скибан, Нур-Султан.

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