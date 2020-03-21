Врач из Италии развеял популярный миф о коронавирусе

Половина "тяжелых" больных в отделении моложе 65 лет.

Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции бывает только у пожилых людей, передает zakon.kz.

Врач отметил, что половина "тяжелых" больных в отделении моложе 65 лет.

У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые, - рассказал он РИА Новости.

По словам Песенти, единственное различие между молодыми и пожилыми пациентами в том, что "молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают".

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