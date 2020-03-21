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Туроператоры не смогут вернуть деньги сразу казахстанцам

Слишком много сейчас обращений по возврату денег за ранее купленные турпутевки.

Фото : archive.inform.kz21 марта 2020, 18:12

Председатель комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков призвал казахстанцев, которые не могут вернуть деньги за ранее купленные путевки отнестись к ситуации с "спокойно и с пониманием", передает корреспондент zakon.kz.

Действительно, сегодня это очень актуальный вопрос. В первую очередь хотелось бы обратиться к нашим гражданам, отнестись к этой ситуации спокойно и с пониманием. Сегодня такая проблема возникла, но хотелось бы отметить, что у туроператоров и у турагентств одномоментно много обращений. Они сразу не смогут вернуть эти деньги, - признал Рыспеков.

По отметил, что рано или поздно "деньги будут возвращены туроператорами согласно ст. 17 закона "О туристской деятельности" за вычетом фактических понесенных расходов".

У наших туроператоров тоже есть обязательства перед своими партнерами за границей, то есть ими также были совершены предоплаты за авиарейсы и гостиницы. На данный момент требуется время по урегулированию этих спорных вопросов со своими партнерами за границей, - пояснил представитель ведомства.

Он добавил, что в любом случае казахстанцы могут потребовать возврата средств через суд.

Каждый из нас имеет право обратиться в суд. Но в данной ситуации лучше письменно подтвердить отказ от возврата денег и в дальнейшем обратиться в суд, - заключил глава комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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