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Таксист в Алматы предлагал провезти через блокпост за 2000 тенге

Начата доследственная проверка.

Фото : пресс-служба МВД РК21 марта 2020, 18:41

Начальник управления административной полиции городского Департамента полиции Жандос Мураталиев прокомментировал нарушения, совершаемые на блокпостах в Алматы, передает zakon.kz.

По его словам, один извозчик уже был задержан.

Нам сообщали, что некоторые нечистые на руку водители обещают за мзду помочь переправить через блокпост желающих. Кстати, одного из таких "помогаек" мы задержали буквально сегодня утром. Он — частный извозчик, обещал гражданам проезд через пост за плату в размере 2000 тг. На самом деле такой возможности он не имел, планировал высадить пассажиров прямо у поста на территории области, таким образом рассчитывая поживиться, - отметил Мураталиев на брифинге.

Он уточнил, что начата доследственная проверка.

Водителю придется отвечать по закону. Если гражданам станет известно подобное, прошу сообщать в полицию по телефону 254-4007, - заключил начальник.

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