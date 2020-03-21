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Во Франции на нарушителей изоляции составили 39 тысяч протоколов

Число заболевших коронавирусом во Франции составляет 12612 человек, 450 человек скончались.

Фото : rbk.ru21 марта 2020, 19:05

Французские правоохранители осуществили почти 870 тысяч проверок и выписали без малого 39 тысяч протоколов нарушителям мер по ограничению перемещений людей, принятых властями страны в связи с распространением коронавируса, передает zakon.kz.

По нашей информации, полученной из МВД, в ходе 867 695 проверок, осуществленных с введения мер по изоляции населения, со вторника по пятницу было выписано 38 994 протоколов за несоблюдение правил, - передает РИА Новости.

Эпидемия коронавируса во Франции перешла в третью стадию. С 17 марта во Франции введены строгие ограничения на передвижения людей как минимум на две недели. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. Открытыми остаются аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 12612 человек, 450 человек скончались.


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