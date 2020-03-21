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Токаев наградил Лаврова

За весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества.

Фото : Акорда21 марта 2020, 19:18

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова орденом "Барыс" 1-й степени, сообщает zakon.kz.

За весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Барыс" І степени Лаврова Сергея Викторовича ­– Министра иностранных дел Российской Федерации, - говорится в постановлении президента.

Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.


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