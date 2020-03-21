В Шардаринском водохранилище проверят рыбу из-за лишая

Специалисты обследовали водоем и скопления рыб.

20 марта 2020 года на берегу участка № 2 Шардаринского водохранилища Туркестанской области было выявлено скопление рыб, передает zakon.kz.

По информации otyrar.kz, специалисты Туркестанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира совместно с территориальной инспекцией ветеринарного контроля и надзора оперативно выехали на водохранилище.

Специалисты обследовали водоем и скопления рыб. Видовой состав рыб: карась, сазан, со средней навеской 50-100 граммов. При визуальном осмотре у некоторых рыб видны изменения чешуйчатого покрова.

Произведен отбор проб воды и рыб для лабораторных исследований. Пробы направлены в Туркестанский региональный филиал РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" МСХ РК.

Причины будут известны после получения результатов лабораторных исследований.

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