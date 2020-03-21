Талдыкорганца привлекут к уголовной ответственности за склад масок
Все обнаружено 250 коробок с масками.
Фото : Pixabay21 марта 2020, 20:11
В Талдыкоргане в подвале одного из частных домов обнаружили подпольный склад медицинских масок, сообщает zakon.kz.
По информации polisia.kz, там хранились 250 коробок, в каждой из которых находились медицинские маски по 1800-2000 штук. Судя по всему, их готовили к погрузке и дальнейшей отправке.
Патрульный экипаж при подворном обходе обнаружил импровизированный склад. На место прибыла следственно-оперативная группа. Задержан гражданин К., 1960 года рождения, безработный. Начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК, – сообщил начальник Управления полиции Талдыкорган Аскар Нурсапа.
В настоящее время проводятся первичные следственные мероприятия. После допроса гражданина К. станет известно, куда планировалась транспортировка медицинских масок, их истинное происхождение и принадлежность.
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