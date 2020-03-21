Алматинцев призвали сообщать о нарушении карантина
Акиматом Алматы ведется мониторинг на предмет исполнения введенных ограничительных мер.
Жителей Алматы попросили ставить в известность соответветствующие органы при свидетельствовании нарушения режима карантина частными организациями, передает zakon.kz.
В Алматы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции введен карантин. Объекты предпринимательства перешли на новый режим работы.
Приостановлена работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров.
С 21 марта т.г. закрыты объекты сферы услуг. Это - центры и кабинеты косметологии, салоны красоты, СПА-салоны, аквапарки, общественные бани, бассейны, солярий, массажные центры, фитнес залы, в том числе для занятия йогой.
Акиматом Алматы ведется мониторинг на предмет исполнения введенных ограничительных мер.
Вместе с тем, в случае обнаружения фактов незаконной деятельности указанных объектов предпринимательства, просим обращаться по номерам:
- 8 775 882 55 39;
- 8 775 882 55 46;
- 8 775 882 55 02;
- 8 775 882 55 49;
- 8 775 882 55 72;
- 8 775 882 55 08;
- 8 775 882 55 16;
- 8 775 882 55 12;
- 8 775 882 55 00;
- 8 775 882 55 92.
По всем обращениям будет проведена соответствующая работа. В случае нарушения карантина будет установлена предусмотренная законодательством РК ответственность.
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