При акимате Туркестанской области запустят специальный саll-центр

В настоящее время акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области.

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайной ситуации на всей территории Республики Казахстан.

В настоящее время акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области.

Вместе с тем, в целях предоставления оперативной информации и ответов на вопросы жителей, возникших в связи с чрезвычайной ситуацией, областной акимат запускает специальный Call-центр.

Жители области могут круглосуточно обращаться в единый call-центр по номеру 109.

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