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Чемпионат мира по хоккею отменен

Турнир должен был состояться в Швейцарии.

Фото : Pixabay21 марта 2020, 21:02

Международная федерация хоккею (ИИХФ) решила отменить чемпионат мира по хоккею, передает zakon.kz.

Турнир был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.

Из-за эпидемии ИИХФ уже отменила ряд турниров, в том числе юниорский чемпионат мира и женский чемпионат мира, а также чемпионаты мира в низших дивизионах.


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