Чемпионат мира по хоккею отменен
Турнир должен был состояться в Швейцарии.
Фото : Pixabay21 марта 2020, 21:02
Международная федерация хоккею (ИИХФ) решила отменить чемпионат мира по хоккею, передает zakon.kz.
Турнир был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.
Из-за эпидемии ИИХФ уже отменила ряд турниров, в том числе юниорский чемпионат мира и женский чемпионат мира, а также чемпионаты мира в низших дивизионах.
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