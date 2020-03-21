Спрос на туалетную бумагу вырос на 40%
Ожидается снижение спроса в апреле.
Фото : Pixabay21 марта 2020, 22:06
Cпрос на туалетную бумагу вырос на 40% по сравнению с предыдущими прогнозами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Согласно данным группе компаний Essity (куда входит производитель туалетной бумаги Zewa), производитель пытается удовлетворить возросший потребительский спрос, однако у него может не хватить производственных мощностей.
Мы ожидаем существенное падение продаж в апреле, около 20%, ввиду практически полного прекращения деятельности предприятий сегмента HoReCa, коммерческого сектора и общественных заведений, - говорится в сообщении.
В Essity отметили, что также ожидают падение спроса в производственном сегменте из-за отсутствия комплектующих и перевода сотрудников на удаленную работу. Стабильной останется пищевая промышленность, добавили в группе компаний.
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