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В Нур-Султане пресекли продажу медицинских масок по завышенным ценам

Всего выявлено 15 фактов реализации медицинских защитных средств.

Фото : Pixabay21 марта 2020, 23:00

Прокуратурой Нур-Султана пресекли незаконную продажу медицинских средств, сообщает zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы прокурату столицы, выявлены 15 фактов реализации более 5000 тыс. медицинских, респираторных масок и свыше 1200 литров антисептических средств по завышенным ценам, путем размещения объявлений в olx, satu.kz и т.д. и другими способами.

Кроме того, рейдовыми мероприятиями установлены 48 фактов нарушения режима чрезвычайного положения (несоблюдение режима работы). По всем выявленным фактам возбуждены административные производства, изъятые материалы будут конфискованы в судебном порядке.

Работа в данном направлении продолжается, - говорится в сообщении.

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